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أحمد موسى: مبارك لن يتأخر عن الشهادة في قضية اقتحام السجون.. فيديو

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:38 م
الرئيس الأسبق محمد
الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قررت إعادة استدعاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في جلسة 26 ديسمبر، للشهادة في قضية اقتحام السجون، مشيرا إلى أن فريد الديب، محامي مبارك طالب بتأجيل شهادة مبارك كون الإعلان الذي وصل إلى موكله كان يجب أن يصل عبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة، لأن مبارك يتمتع بالصفة العسكرية وفقا للقانون. 

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» والمذاع على قناة صدى البلد،: «شهادة مبارك ستكون للتاريخ، حيث سيدلي بشهادته للمرة الأولى »، معلقاَ: «أعتقد أن مبارك سيذهب إلى المحكمة للإدلاء بشهادته كونه لم يتأخر يوما ما عن القضاء»، لافتا إلى أن الجماعات الإرهابية اقتحمت الحدود الشرقية بالأسلحة وهربت عناصر الإخوان وحماس وحزب الله".

وتحدث موسى عن مكانة المستشار محمد شرين فهمي، الذي ينظر قضية اقتحام السجون، قائلًا: "معظم قضايا شرين فهمي لا تنقض لأنه يدقق بشكل كبير قبل إصدار الأحكام».
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