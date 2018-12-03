السياحة تعلن عن صندوق ذو ملكية خاصة لانتشال الفنادق المتعثرة.. فايز: يرفع الكفاءة الخدمية للفنادق.. خاطر يستقطب أسواقا سياحية جديدة صوب مصر

حسين خاطر: يشيد بقرار وزيرة السياحة بإنشاء صندوق ملكية خاصة للفنادق المتعثرة

زينب سالم: إنشاء صندوق ذو ملكية للفنادق المتعثرة توجيه ايجابي لجذب السائحين

حسين فايز يستقطب أسواقا سياحية جديدة صوب مصر



منذ بداية الاضطرابات السياسية التي حدثت في مصر عام 2011 وقطاع السياحة يتكبد خسائر فادحة، حيث إنه يعتبر أملًا كبيرًا لكل قطاعات الدولة الأخرى، حيث إن 20% من الناتج المحلي يأتي من السياحة و7% من كل الصادرات للعالم.



وأبرز من تأثر بهذا الركود العاملون في مجال السياحة وكذلك المستثمرون في نفس المجال من أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، ولكن مع بداية العام الماضي بدأت الأوضاع تتحسن من جديد وتعيد السياحة عافيتها من جديد.



وركود السياحة طوال السبع سنوات الماضية، أدي بدوره إلى تعثر معظم الفنادق فأصبحت تحتاج إلي إعادة هيكلة لتستطيع استقبال السياح من جديد، الأمر الذي دفع وزارة السياحة للإعلان عن إنشاء صندوق ذو ملكية خاصة لمساعدة الفنادق المتعثرة لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين إلى مصر لتحقيق النمو الاقتصادي للدولة المصرية.



واستطلع موقع"صدي البلد" آراء بعض أعضاء البرلمان حيث أكدوا جميعا أن إنشاء هذا الصندوق سوف يقوم بتنشيط السياحة الداخلية والخارجية ويفتح الفنادق المغلقة من جديد لاستقبال أكبر عدد من السائحين إلى مصر.



في البداية قال النائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن إنشاء صندوق ذو ملكية خاصة لمساعدة الفنادق المتعثرة سينشط السياحة من جديد في مصر، ويحسن الخدمات الفندقية لتحقيق النمو الاقتصادي للدولة.



وأضاف خاطر في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هناك مناطق كثيرة في الدولة تحتاج إلى التطوير والصيانة ومنها مدينة شرم الشيخ التي تحتاج إلى 20 مليار لتواكب العصر، مضيفا أن الفنادق لابد أن تكون على المستوى العالمي لاستقبال السائحين لتحقيق النمو الاقتصادي للدولة المصرية.



وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني ، إلى أن مصر تمتلك الطبيعة الجذابة ولابد من تحقيق الكفاءة الخدمية التي تليق بها لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين إلى مصر.



ومن جانبها قالت النائبة زينب سالم عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن إنشاء صندوق ذو ملكية خاصة لمساعدة الفنادق المتعثرة توجيه ايجابي ويعطي دفعة قوية لجذب السائحين إلى مصر.



وأضافت سالم في تصريحات لـ"صدي البلد" أن هناك فنادق في مصر تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل وتحسين في الخدمات موضحة أنه يجب توفير أفضل الخدمات التي تلقي آعجاب ورضي السائحين لجذبهم مرة أخرى، لتحقيق النمو الاقتصادي للدولة المصرية.



وأشارت عضو لجنة السياحة والطيران المدني، إلى أن لابد من تدريب العنصر البشري حتى يكون مؤهلا للتعامل مع السائح واستقباله من أول وصوله مطار القاهرة إلى رحيله.



فيما قال النائب حسين فايز عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن إنشاء صندوق ذو ملكية خاصة لمساعدة الفنادق المتعثرة سينعش السياحة الداخلية والخارجية مشيرا إلى أنه سيقوم بفتح الفنادق المغلقة بسبب التعثر، لاستقبال أكبر عدد ممكن من السائحين إلى مصر.



وأضاف فايز في تصريحات لـ"صدى البلد" أن فكرة الصندوق استثمارية جيدة، وتعمل على تنشيط القطاع السياحي والفنادق المتعثرة من جديد، من خلال إعادة تأهيلها وتحسين خدماتها، وتنظيم عمل رحلات سياحية لزيارة أكثر الأماكن الخلابة في مصر، مشيرًا إلى أنه ينبغي عمل مؤتمرات وندوات تثقيفية للعاملين في المجال السياحي ومهرجانات لجذب السائح مرة أخرى.



وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني، إلى أن مصر تملك طبيعة جذابة وساحرة وطقس معتدل جاف صيفا وممطر شتاء، فلابد من استغلال هذه الأجواء في جذب السائحين إلى مصر، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم لتحسين الاقتصاد القومي للدولة.



كانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قد كشفت أن الوزارة تقوم حاليًا بإنشاء صندوق ذى ملكية خاصة لمساعدة الفنادق المتعثرة وأيضًا نعمل في ملف الضرائب العقارية السياحية، موضحة أنه يتم الخروج عن النمط التقليدي للترويج السياحي في مصر من خلال حملات خاصة بالمتفوقين فنيًا ورياضيًا.

