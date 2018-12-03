التحالف العربي باليمن يسمح بإخلاء 50 من الحوثيين لتلقي العلاج بعمان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تسهيل إخلاء 50 من جرحى الحوثيين لتلقي العلاج.



وقال التحالف وفق ما نقلته فضائية "العربية" السعودية إن تسهيل الإخلاء جاء بطلب من المبعوث الأممي لدى اليمن، وبتشاور مع الحكومة اليمنية الشرعية.



وتابع التحالف أنه سيتم نقل الجرحى إلى مسقط بعمان في محاولة لبناء الثقة قبل مفاوضات السويد.



وأضاف أنه طائرة تابعة للأمم المتحدة ستصل إلى مطار صنعاء اليوم الإثنين، لنقل الجرحى.



يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه أطراف الصراع في اليمن للمشاركة في مباحثات السلام في السويد المقرر لها الشهر الجاري.