وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها المغربي آليات التعاون المشترك .. صور

التقى الدكتور محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية مع الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة المصرية بمدينة وجدة في حضور اشرف ابراهيم سفير مصر لدى المملكة المغربية لبحث سبل دعم وتوطيد آفاق التعاون بين البلدين.





تناول اللقاء أهمية الدور الثقافى والفنى فى النهوض والارتقاء بمستقبل المجتمعات العربية من خلال الملتقيات الفكرية والثقافية والفنية، بما ينعكس علي الشعبين الشقيقين كما بحثا المشاركة المغربية في عام الاتحاد الأفريقي بمصر مطلع العام المقبل.





وقالت عبد الدايم، إن مصر والمغرب يربطهما تاريخ طويل من التواصل في كافة المجالات خاصة في الثقافة والفنون واشارت الى اهمية استثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم فى شتى مجالات الفنون وتكثيف الأنشطة المشتركة بينهما.



