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اقتصاد

استقرار سعر اليورو والإسترليني اليوم الاثنين

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 09:26 ص
صدى البلد
آية الجارحي
استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الاثنين، الموافق 3 ديسمبر 2018، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، وسجل سعر الدولار 17.8628 جنيه للشراء و17.9558 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي نحو 20.2117 جنيه للشراء و20.3242 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني سجل نحو 22.7875 جنيه للشراء و22.9152 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.8789 جنيه للشراء و 17.9792 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.7395 جنيه للشراء و15.8257 جنيه للبيع.
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