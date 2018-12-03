ثقافة الغربية تعقد ندوات متنوعة حول المعلم والمياه.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة والفعاليات التثقيفية والتوعوية المتنوعة، بمواقع ثقافية تابعة لفرع ثقافة الغربية، اليوم الاثنين، والتي تضمنت ندوات حول المعلم، ومياه الشرب، ومناقشة لكتاب "ورد المحبة".



وبدأت بعرض مسرحي للأطفال بمكتبة إبيار الثقافية بمركز كفر الزيات، تحت عنوان "بحبك يا رسول الله"، وفي مكتبة محلة حسن الثقافية بمركز المحلة تم مناقشة كتاب "ورد المحبة"، واستعراض أهم ما جاء في فصول الكتاب، تلا ذلك مسابقة بين الطلبة في فن الشعر .



كما نظمت مكتبة أبو الغر الثقافية بمركز كفرالزيات، ندوة تثقيفية بعنوان "تلوث المياه"، تناولت أهم مسببات التلوث البيئي وأفضل الطرق لتجنب تلوث المياه .



وعقدت مكتبة أبو صير الثقافية بمركز سمنود، ندوة تثقيفية بمشاركة طلاب مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية، بعنوان "المعلم والأولاد والمدرسة"، تحدثت عن ضرورة أن يتحلى المعلم بالكثير من الصفات حتى يستطيع نقل رسالته على أكمل وجه، ومنها الحكمة والعدل والمساواة بين الطلاب، وتشجيعهم واكتشاف قدراتهم.