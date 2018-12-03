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حوادث

تجديد حبس بلطجية متهمين بمحاولة قتل ضابط وحيازة أسلحة في المقطم

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:00 م
صدى البلد
اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، تجديد حبس ٣ متهمين بينهم مسجلان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالشروع في قتل ضابط بسبب مشاجرة حول ركن سيارة بمنطقة المقطم.

وقررت النيابة في وقت سابق إخلاء سبيل ضابط مباحث الأموال العامة اطلق النيران على سائق بقصد الدفاع عن النفس وحبس ٣ متهمين ٤ أيام على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة تهم الشروع في قتل وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص أو مسوغ قانوني للمتهمين.

كان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين مقدم بمباحث الأموال العامة وسائق للخلاف على ركنة سيارة على أثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء وتعدوا على الضابط بالضرب مما اضطره لإخراجه سلاحه الميري وأطلق الرصاص فى الهواء،استقرت في جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله إلى المستشفى.

وانتقل رجال الأمن وتمكنوا من اصطحاب الضابط و٣ أشخاص من الطرف الثاني وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة إلى ديوان القسم، و انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة وتمثيل الحادث وسط حراسة أمنية مشددة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
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