ترامب يعرض على خان تجديد الشراكة الأمريكية الباكستانية

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تجديد الشراكة الأمريكية الباكستانية.



وذكر ترامب، في رسالته الموجهة إلى رئيس الوزراء عمران خان، أن أهم أولوياته الإقليمية كانت تحقيق تسوية تفاوضية للحرب الأفغانية.



وفي هذا الصدد، سعى إلى دعم باكستان وتيسيرها.



كما أقر بأن الحرب قد كلفت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان، وقد أكد ضرورة أن تستكشف باكستان والولايات المتحدة الأمريكية الفرص للعمل معا وتجديد الشراكة



وقالت الوزارة إن باكستان ترحب بالقرار الأمريكي وتؤكد من جديد التزامها بلعب دور تسهيل السلام والاستقرار في أفغانستان مؤكدة أن العملية تظل مسؤولية مشتركة