الأوقاف: خمس قوافل دعوية موسعة للمحافظات تنطلق بعد غد

تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (الجيزة – البحيرة – مرسى مطروح – والبحر الأحمر) الجمعة القادمة بتاريخ 29 من ربيع الأول 1440 هـ ـ الموافق 7 من ديسمبر 2018م تحت عنوان: ” التأسي بأخلاق الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) ” برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية .



القافلة الأولى : إلى محافظة الجيزة ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ إسلام محمود إبراهيم فضل .

الشيخ جابر حسن عبد الرحمن .

الشيخ أحمد رضوان زيدان رضوان .

الشيخ محمد صالح شديد حسن .

الشيخ أحمد الشوادفي.

الشيخ رمضان إبراهيم محمد عاشور.

الشيخ طه عبد المجيد محمد حسانين.

الشيخ عصام عبد المختار عبد الونيس.

الشيخ عبد الله عاطف ربيع.

الشيخ حمدان طلعت عبد اللطيف.



القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ إبراهيم مختار الهنة .

الشيخ محمود سعيد الحباري .

الشيخ أسامة صبحي عبد الحكيم .

الشيخ فهمي حلمي عبد الخالق .

الشيخ محمود محمد جويلي .



القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من :

الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمار .

الدكتور أسامة فخري الجندي .

الدكتور سعيد حامد مبروك .

الدكتور عادل السيد غانم .



القافلة الرابعة : إلى منطقة حلايب بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 12 /12 /2018م إلى السبت 29 / 12 /2018م ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ حسن عبد الحكيم حسن عسران.

الشيخ موسى محمد علي .

الشيخ بدوي محمد سيد أحمد.

الشيخ محمود محمد مصطفى.

الشيخ أسامة أحمد حسن .



القافلة الخامسة : إلى منطقتي شلاتين وأبي رماد بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 12 /12/ 2018م إلى السبت 29 / 12 /2018م ، ويشارك فيها كل من :



الشيخ محمد رمضان فرغلي.

الشيخ عصام قوشتي محمد .

الشيخ محمد علي حسن طلبية.

الشيخ صلاح أحمد عمر عقلية.

الشيخ عبد العزيز مصطفى محمد .