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رياضة

جمال الغندور ينهي تعاقده مع قناة بيراميدز

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:13 م
صدى البلد
محمد بدران
أعلن الحكم الدولى جمال الغندور، عبر حسابه الشخصى على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، انتهاء تعاقده مع قناة بيراميدز.

وكتب "الغندور" قائلا: " ‏قدر الله وماشاء فعل بكل ود وإحترام تم اليوم إنهاء تعاقدي مع قناة بيراميدز".

ووجه الحكم الدولي الشكر للجميع قائلا: "اتوجه بالشكر إلى الزملاء وجميع العاملين الذين قضيت معهم واحدة من اجمل فترات العمل بالتحليل التلفزيونى كما أتوجه بكل الشكر والتحية لإدارة الشركة".

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