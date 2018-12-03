جمال الغندور ينهي تعاقده مع قناة بيراميدز

أعلن الحكم الدولى جمال الغندور، عبر حسابه الشخصى على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، انتهاء تعاقده مع قناة بيراميدز.
وكتب "الغندور" قائلا: " قدر الله وماشاء فعل بكل ود وإحترام تم اليوم إنهاء تعاقدي مع قناة بيراميدز".
ووجه الحكم الدولي الشكر للجميع قائلا: "اتوجه بالشكر إلى الزملاء وجميع العاملين الذين قضيت معهم واحدة من اجمل فترات العمل بالتحليل التلفزيونى كما أتوجه بكل الشكر والتحية لإدارة الشركة".
وكتب "الغندور" قائلا: " قدر الله وماشاء فعل بكل ود وإحترام تم اليوم إنهاء تعاقدي مع قناة بيراميدز".
ووجه الحكم الدولي الشكر للجميع قائلا: "اتوجه بالشكر إلى الزملاء وجميع العاملين الذين قضيت معهم واحدة من اجمل فترات العمل بالتحليل التلفزيونى كما أتوجه بكل الشكر والتحية لإدارة الشركة".