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حوادث

مصرع طالب صدمته سيارة بالتجمع الأول

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:15 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
رامى المهدي
انتقل منذ قليل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، تحت اشراف المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، لمعاينة مكان العثور على شاب لقى مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع الأول.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث سير ومصرع شخص.

بالانتقال والفحص تبين مصرع الطالب "محمد ع" بالفرقة الأولى بالمعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات ، وتبين أنه حال عبوره الطريق صدمته سيارة مسرعة وتوفى فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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