شاهد.. أغلى شجرة كريسماس في أوروبا

عرضت فضائية "يورو نيوز" اليوم، الثلاثاء، أغلى شجرة عيد ميلاد فى أوروبا والتي صنعتها دولة ألمانيا من الذهب؛ حيثُ تم تزيين الشجرة بأكثر من 2000 قطعة ذهبية.





وقام محل تجارة الذهب في مدينة ميونخ الألمانية "بروا وروم"، بتقديم عرض احتفالي، تجسد في إقامة شجرة عيد ميلاد مكسوة بأكثر من ألفي قطعة ذهبية تعلوها نجمة براقة، وتقدر قيمتها بحوالي 2.3 مليون يورو، وهي تعد أغلى شجرة عيد ميلاد في أوروبا.



