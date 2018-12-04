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شاهد.. أغلى شجرة كريسماس في أوروبا

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:21 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية "يورو نيوز" اليوم، الثلاثاء، أغلى شجرة عيد ميلاد فى أوروبا والتي صنعتها دولة ألمانيا من الذهب؛ حيثُ تم تزيين الشجرة بأكثر من 2000 قطعة ذهبية.

وقام محل تجارة الذهب في مدينة ميونخ الألمانية "بروا وروم"، بتقديم عرض احتفالي، تجسد في إقامة شجرة عيد ميلاد مكسوة بأكثر من ألفي قطعة ذهبية تعلوها نجمة براقة، وتقدر قيمتها بحوالي 2.3 مليون يورو، وهي تعد أغلى شجرة عيد ميلاد في أوروبا.

قطع المعدن الثمين هي من الذهب الخالص، وهي تزن أكثر من 60 كيلوجراما، وبالتعاون مع دار سك النقود النمساوية استغرق كساء الشجرة بالذهب أكثر من ساعة، وستظل الشجرة التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار معروضة في دار برو أوروم للذهب في ميونخ، حتى 15 من ديسمبر الجاري.
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