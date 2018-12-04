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محافظات

وضع حجر أساس مشروع توزيع كهرباء أبو خشبة بكفر الشيخ بـ45 مليون جنيه

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:29 م
وضع حجر أساس مشروع
وضع حجر أساس مشروع توزيع كهرباء أبو خشبة
محمود زيدان
وضع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، حجر الأساس للوحة توزيع كهرباء أبو خشبة التابعة لهندسة كهرباء مطوبس، بتكلفة 45 مليون جنيه، وبقدرة 21 ميجا وات، لمواجهة انقطاع التيار الكهربائى وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية بالجزيرة الخضراء والقرى التابعة لها.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، والمحاسب فتحي الشرقاوي، والمحاسب علاء سلام، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه لأول مرة سيتم توفير التيار الكهربائي اللازم للجزيرة الخضراء وتوابعها من منطقة كهرباء كفرالشيخ، وذلك بعد تشغيل لوحة كهرباء أبوخشبة الجديدة والاستغناء عن المصدر القديم للكهرباء من محافظة البحيرة، لضمان استقرار التيار ودعم مشروعات التنمية.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ خطة طموحة لتغيير كابلات الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية بتكلفة 25 مليون جنيه، لافتًا إلى أن محافظة كفرالشيخ ستشهد طفرة قوية بقطاع الكهرباء خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المخصص التقديري للمحافظة كان مبلغ 200 مليون جنيه، وتم الاتفاق بمتابعة وزارة المالية ووزارة التخطيط ليصل المخصص إلى 970 مليون جنيه بما يخدم مصلحة المواطنين، مؤكدا أن المواطن سيشعر بالتغييرات علي مدي أربعة أشهر حتي يتم تكامل الشبكة، ورؤية النتائج الايجابية المتكاملة التي لها أثر ملموس وحقيقي على تحسين جودة خدمة الكهرباء بكفر الشيخ.
وضع حجر أساس مشروع توزيع كهرباء أبو خشبة بكفر الشيخ بـ45 مليون جنيه
وضع حجر أساس مشروع توزيع كهرباء أبو خشبة بكفر الشيخ بـ45 مليون جنيه
وضع حجر أساس مشروع توزيع كهرباء أبو خشبة بكفر الشيخ بـ45 مليون جنيه
وضع حجر أساس مشروع توزيع كهرباء أبو خشبة بكفر الشيخ بـ45 مليون جنيه
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