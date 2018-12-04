جثمان جورج بوش الأب يسجى في مبنى الكونجرس الأمريكي ..فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية ترصد تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب من مبنى الكونجرس الأمريكي.



وسادت حالة من البكاء والتأثر الشديد من كافة الحاضرين في مبنى الكونجرس، لتوديع جورج بوش الأب.



ويسجى جثمان بوش في القاعة المستديرة بالكونجرس من الإثنين حتى الأربعاء على أن تقام له في هذا اليوم جنازة رسمية في الكاتدرائية الوطنية.



وتوفي جورج بوش الأب في منزله في هيوستون مساء يوم الجمعة بعد سبعة أشهر من وفاة زوجته باربارا. وبعد المراسم التي ستقام في واشنطن ستنظم مراسم تأبين أخرى في هيوستن يوم الخميس المقبل يعقبها دفنه في مكتبة الرئيس بوش في كوليدج ستيشن بتكساس.



وشغل بوش منصب نائب الرئيس لفترتين في عهد رفيقه الجمهوري رونالد ريجان قبل أن يتولى هو الرئاسة لفترة واحدة من 1989 إلى 1993، وهي فترة شهدت نهاية الحرب الباردة وكذلك هزيمة الولايات المتحدة لجيش صدام حسين في حرب الخليج عام 1991.

