ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

جثمان جورج بوش الأب يسجى في مبنى الكونجرس الأمريكي ..فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:46 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هاني حسين
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية ترصد تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب من مبنى الكونجرس الأمريكي.

وسادت حالة من البكاء والتأثر الشديد من كافة الحاضرين في مبنى الكونجرس، لتوديع جورج بوش الأب.

ويسجى جثمان بوش في القاعة المستديرة بالكونجرس من الإثنين حتى الأربعاء على أن تقام له في هذا اليوم جنازة رسمية في الكاتدرائية الوطنية.

وتوفي جورج بوش الأب في منزله في هيوستون مساء يوم الجمعة بعد سبعة أشهر من وفاة زوجته باربارا. وبعد المراسم التي ستقام في واشنطن ستنظم مراسم تأبين أخرى في هيوستن يوم الخميس المقبل يعقبها دفنه في مكتبة الرئيس بوش في كوليدج ستيشن بتكساس.

وشغل بوش منصب نائب الرئيس لفترتين في عهد رفيقه الجمهوري رونالد ريجان قبل أن يتولى هو الرئاسة لفترة واحدة من 1989 إلى 1993، وهي فترة شهدت نهاية الحرب الباردة وكذلك هزيمة الولايات المتحدة لجيش صدام حسين في حرب الخليج عام 1991.
loading...

ترشيحاتنا

سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة: لم نستورد الكلاب لأكلها

صدمة قوية لـ محمد صلاح بسبب تصويت العرب في جائزة الكرة الذهبية

شطة: الأهلى يحتاج للتعاقد مع هؤلاء اللاعبين للفوز بالدوري

جروس يعلن قائمة الزمالك لمباراة المصري البورسعيدي

رسميا.. أحمد شوبير نائبا لرئيس اتحاد الكرة بالتزكية

مستشفى بدرجة سلخانة.. عم جمال دخل لإجراء عملية بسيطة خرج عاجزا .. فيديو وصور

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة حول تقدم رئيس لجنة الحكام بمذكرة ضد سيد عبد الحفيظ

اتحاد الكرة يعتمد لائحة شئون اللاعبين المقدمة من مجدى عبد الغنى

مارسيلو يعلق على سخرية المصريين من إصابة راموس بالكتف

سر خسارة محمد صلاح لقب الكرة الذهبية أمام لوكا مودريتش

وزير الداخلية الفرنسي: السترات الصفراء عار على تاريخ فرنسا.. فيديو

طبيب: صبغة الشعر قد تؤدي للوفاة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

الشمس الساطعة تجذب السائحين والوفود لزيارة أسوان خلال الشتاء

6 مواقع أثرية مسجلة تراث عالمي في مصر..وأبو مينا مهدد بالخطر..صور

فيديو

جثمان جورج بوش الأب يسجى في مبنى الكونجرس الأمريكي ..فيديو
عبد اللطيف واكد: أوبر باص يوفر 80% من سعر الرحلة.. فيديو
تعرف أكثر على ملامح العلاقات المصرية الكويتية.. فيديو
فيديوجراف.. محمية رأس محمد تحقق إنجازا مصريا جديدا
حارس الأهلي يفتح النار: مدربو حراس مرمى المنتخبات لم يمارسوا الكرة.. بداية الحضرى كارثية.. وجنش عشوائي.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟