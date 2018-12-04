ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

تعرف على سبب قول كلمة غفرانك بعد الخروج من الخلاء.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:19 م
صدى البلد
محمد شحتة
ناشد الدكتور سالم عبد الجليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، الجميع أن يشغلوا أنفسهم بذكر الله ولا يتوقفوا عن الذكر لعظم ثوابه.

وقال عبد الجليل، فى لقاء تليفزيوني، إن المسلم يأتي يوم القيامة وحياته مكونة من خزائن فكل ثانية لها خزينة فلا ينبغي أن يأتى المسلم يوم القيامة بخزينة فارغة بل يملئها بذكر الله والإستغفار الذي يملأ هذه الخزائن.

وأشار إلى أن النبي الكريم لم ينقطع لحظة عن الذكر حتى وهو فى الحمام اختلف العلماء فى استغفاره بداخله، حتى أن النبي حينما يخرج يقول "غفرانك" أى يستغفر عن اللحظة التى لم يذكر فيها اسم الله.
loading...

ترشيحاتنا

الكاف يحدد موعد التحقيق مع الجزائري مهدي عبيد بسبب الأهلي والترجي

عصام عبد الفتاح عن المذكرة المقدمة ضد سيد عبد الحفيظ: لم نناقش الأزمة من الأساس

عبد اللطيف واكد: أوبر باص يوفر 80% من سعر الرحلة.. فيديو

فريد الديب في الاستيلاء على أموال الداخلية: حبيب العادلي لم يأخذ قرشا واحدا

النمنم: الإخوان خططوا لاغتيال شفيق عام 2012

نصر سالم: مصر الآن أصبحت في قائمة الدول المنتجة للسلاح.. فيديو

مخطط زملكاوى جديد لضم جون أنطوى رغم معوقات الأهلى

الزلزال يشق الأرض بولاية ألاسكا الأمريكية.. فيديو

الصورة الأولى لـ بريانكا شوبرا بالفستان الأبيض

ماكرون يركع .. كيف انتصرت السترات الصفراء على حكومة باريس؟

محمد مرجان: لا تهاون في حق جماهير الأهلي .. وهناك من يريد إحداث أزمة

اختيار مصر أول دولة فى العالم لإطلاق خدمة أوبر باص

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

الشمس الساطعة تجذب السائحين والوفود لزيارة أسوان خلال الشتاء

فيديو

تامر أمين يتغزل في محمود الخطيب رغم خلافاته معه.. فيديو
أحمد فرحات: عدد الوحدات السكنية المخالفة يكفي لإيواء سكان مصر
مجلس الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة.. فيديو
عرضية عبد الشافي الساحرة تصنع هدف تعادل أهلي جدة في شباك وفاق سطيف.. فيديو
التحاليل الجوية: أمطار غزيرة على 5 محافظات غدا.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟