تعرف على سبب قول كلمة غفرانك بعد الخروج من الخلاء.. فيديو

ناشد الدكتور سالم عبد الجليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، الجميع أن يشغلوا أنفسهم بذكر الله ولا يتوقفوا عن الذكر لعظم ثوابه.



وقال عبد الجليل، فى لقاء تليفزيوني، إن المسلم يأتي يوم القيامة وحياته مكونة من خزائن فكل ثانية لها خزينة فلا ينبغي أن يأتى المسلم يوم القيامة بخزينة فارغة بل يملئها بذكر الله والإستغفار الذي يملأ هذه الخزائن.



وأشار إلى أن النبي الكريم لم ينقطع لحظة عن الذكر حتى وهو فى الحمام اختلف العلماء فى استغفاره بداخله، حتى أن النبي حينما يخرج يقول "غفرانك" أى يستغفر عن اللحظة التى لم يذكر فيها اسم الله.