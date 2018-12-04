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الشهاوي:معرض إيديكس يؤكد أن مصر آمنة ومستقرة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:19 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن معرض إيديكس يعتبر حدثا عسكريا هام جدًا، موضحا أن هذا المعرض من أكبر المعارض على مستوى قارة إفريقيا والشرق الأوسط والعالم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc"، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن هذا المعرض يؤكد أن مصر توطن التكنولوجيا، وأنها على خريطة العالم بالنسبة للتصنيع الحربي.

وأشار إلى أن هذا المعرض يبعث رسائل سياسية أولها تواجد 41 دولة بالإضافة 373 شركة، وأكثر من 10 آلاف زائر يؤكد أن مصر آمنة ومستقرة، وتأكيد على أن العلاقات بين مصر وجميع دول العالم متوازنة بدليل تواجد هذا العدد الكبير حتى الوفود الرسمية التى تصل لـ 56 وفدًا، وتوجد 10 وزراء دفاع، و7 رؤساء أركان، و8 وزراء إنتاج حربي.

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