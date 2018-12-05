وضع حجر أساس لإنشاء مبنى كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش

وضع الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، حجر أساس إنشاء مبنى كلية الاقتصاد المنزلي.





وقال الدكتور حبش النادي، الثلاثاء، إنه سيتم وضع حجر أساس آخر، الأسبوع المقبل؛ لإنشاء مدرجين سعة كل منهما 650 طالبا وطالبة، الي جانب وضع حجر الأساس لكليتي التربية الرياضية والطب البيطري.





وأوضح أن ذلك يأتي في اطار الخطة الإنشائية للجامعة لاستكمال المباني الخاصة بالكليات القائمة أو الجديدة .



