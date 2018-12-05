وضع حجر أساس لإنشاء مبنى كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش

وضع الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، حجر أساس إنشاء مبنى كلية الاقتصاد المنزلي.
وقال الدكتور حبش النادي، الثلاثاء، إنه سيتم وضع حجر أساس آخر، الأسبوع المقبل؛ لإنشاء مدرجين سعة كل منهما 650 طالبا وطالبة، الي جانب وضع حجر الأساس لكليتي التربية الرياضية والطب البيطري.
وأوضح أن ذلك يأتي في اطار الخطة الإنشائية للجامعة لاستكمال المباني الخاصة بالكليات القائمة أو الجديدة .
رافق رئيس الجامعة، كل من، المهندس إبراهيم حلمي زهران مدير تنفيذ المشروعات والمهندس خالد عبد الهادي إستشاري المشروع والمهندس حسن صلاح الدين استشاري المشروع والمهندس إبراهيم سعيد الترباني إستشاري المشروع والمهندس مدحت فايق حسن مدير الإدارة الهندسية بجامعة العريش.