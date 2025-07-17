مدير مركز التميز الطبي: نقدم خدمات مجانية وزواج الأقارب يهدد الأجيال القادمة

أكد الدكتور محمد أبو الدهب، مدير مركز التميز الطبي، أن المركز يُعد أكبر مؤسسة علمية وبحثية في الشرق الأوسط، ويختص بإجراء الأبحاث الطبية التي تخدم المجتمع المصري، موضحًا أن المركز يضم وحدة طوارئ متطورة مخصصة لخدمة العاملين في المركز القومي للبحوث.

وأضاف أبو الدهب، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة "الحياة"، أن المركز يلعب دورًا مهمًا في فحص تحاليل ما قبل الزواج، خاصة بين الأقارب، ويقوم بتقديم النصح العلمي والطبي في حال وجود احتمالية لإنجاب أطفال يعانون من تشوهات أو أمراض وراثية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الحالات التي يتم تحذيرها من خطورة الزواج بسبب احتمالات ولادة جنين يحمل تشوهات، إلا أن بعضهم يصر على إتمام الزواج، مما يزيد من أعباء المشكلات الصحية المستقبلية.

وشدد مدير مركز التميز الطبي على أن زواج الأقارب يُمثل أزمة صحية تهدد المجتمع المصري، داعيًا إلى نشر الوعي بخطورته، خاصة في المناطق الريفية.

كما كشف الدكتور أبو الدهب أن المركز يقدم خدماته مجانًا، ويضم وحدات متقدمة في مجالات مثل زراعة القوقعة ورسم الأعصاب، مؤكدًا أن المركز يُعد صرحًا علميًا وطبيًا متكاملًا يسهم في دعم الرعاية الصحية والبحث العلمي في مصر.