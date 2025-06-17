محمد شردي: الصراع الإيراني الإسرائيلي معركة إعلامية وسياسية تهدف لتغيير النظام الإيراني

أكد الإعلامي محمد شردي أن المعركة تجاوزت الجانب العسكري لتصبح معركة شرسة على مستوى الإعلام والتأثير النفسي والسياسي.



أشار شردي، خلال برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إلى حوار لافت أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مع رضا بهلوي نجل شاه إيران السابق، حيث دعا فيه صراحة إلى إسقاط "نظام الملالي"، معتبرا أن الوقت قد حان لتغيير النظام الإيراني بالكامل.



وربط شردي هذا الظهور الإعلامي بـ"حراك أوسع يهدف إلى تهيئة الرأي العام العالمي لتقبل فكرة إسقاط النظام في إيران" واسترجع ما حدث عند عودة آية الله الخميني من فرنسا في عام 1979 بدعم استخباراتي غربي، معتبرًا أن "السيناريو يُعاد بعكس الاتجاه".



طرح شردي تساؤلات حول مستقبل النظام الإيراني: "هل سيقبل النظام الإيراني بشروط قاسية للبقاء، أم أن هناك توجهًا لدفعه نحو مواجهة داخلية أو حتى انهيار منظم؟". وأكد أن "التصريحات المتتالية، سواء من الرئيس الأمريكي أو من وسائل إعلام غربية، تشير إلى وجود مخطط إعلامي وسياسي منظم لدفع إيران إلى الزاوية".



و تناول شردي الأثر الاقتصادي للأزمة الحالية، موضحا أنها تأتي في توقيت يشهد أزمات عالمية متتالية: جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، الأزمة في غزة، وأخيرًا المواجهة الإسرائيلية الإيرانية.

وتابع شردى قائلا : أن العالم قد يواجه "ضربة اقتصادية عنيفة رابعة في أقل من 6 سنوات".