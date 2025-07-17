الاتحاد من اجل المتوسط: دول المتوسط تشهد ارتفاع في معدلات الحرارة ودرجة ملوحة الأراضي

أكد السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من اجل المتوسط، أن العالم يواجه تحدي مناخي غير مسبوق خاصة منطقة المتوسط التي تواجه ارتفاع في متوسطات درجات الحرارة 20 % أكبر من أي منطقة في العالم.

وقال ناصر كامل في تصريحات له على قناة “إكسترا نيوز”: "التغير المناخي له تأثير كبير على منطقة المتوسط ونشهد موجات حرارة ضخمة في أفريقيا وجنوب أوروبا ".



وتابع ناصر كامل: "نتحدث عن ظاهرة الجفاف والتصحر وارتفاع منسوب مياه البحر والعديد من الكوارث الطبيعية مثل حرائق الغايات".



وأكمل ناصر كامل: "دول المتوسط تشهد ارتفاع في معدلات الحرارة بشكل أكبر من مثيلتها"، مضيفا: "كل دول المتوسط تعاني من ارتفاع مستوى البحر المتوسط وارتفاع درجة ملوحة الأراضي".



ولفت ناصر كامل: "دول المتوسط تعاني من انخفاض حاد في الموارد المائية".

