ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة مبتكرة وسريعة لتقديم الفشار لأطفالك

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يعشق الأطفال تناول الفشار، وللتجديد فى طريقة تقديمه لهم؛ إليك طريقة تحضيره بوصفة سريعة ولذيذة على طريقة الشيف إلهام فتحي.

المقادير..
رشة ملح
750 جم سكر
فانيليا
10 جرام بيكينج بودر
75 جرام زبدة
كوب ماء مثلج
25 مل زيت ذرة
2 ورق زبدة
كوب ذرة صفراء حلوة
10 جم زبدة

طريقة التحضير

- في إناء عميق ضعي زيت الذرة والذرة الصفراء الحلوة واغلقيه جيدا واتركي الفشار ينضج بشكل طبيعي بدون ملح
- في إناء آخر يوضع السكر والزبدة والملح على نار متوسطة الحرارة مع التقليب المستمر حتى تغلي الصلصة. ثم نطفيء النار ونضيف فانيليا وبيكينج بودر.
- يضاف الخليط مباشرة إلى الفشار ويقلب حتى تتغلف كل حبات الفشار .
loading...

ترشيحاتنا

القومي للتغذية يفجر مفاجأة كارثية عن كبدة الشوارع .. فيديو

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية حتى هذا الموعد

صراعات خطيرة بين ابن وصهر أردوغان.. لهذه الأسباب

حفيظ دراجي يثير أزمة بين الجزائريين والمغاربة بسبب أمم إفريقيا 2019

التحاليل الجوية: أمطار غزيرة على 5 محافظات غدا.. تعرف عليها.. فيديو

محمد هنيدي: تم فصلى من حقوق وأكاديمية الفنون لهذا السبب

هداف الدوري الإنجليزي يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى محمد صلاح

رسالة من الملك سلمان إلى أمير قطر

فضيحة جديدة لأمير قطر.. معرض الدوحة للكتاب بدون زوار .. فيديو

أغواها الشيطان فأغرقت زوجها حيا.. قصة عبلة بنت الصعيد وعشيقها السائق

حاكم الشارقة يستقبل مجدى يعقوب

مفاجأة.. ميسي ورونالدو وجها لوجه في قمة ريفر بليت وبوكا جونيورز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

فيديو

المتحدث العسكري: معرض إيديكس يرتقي بمكانة مصر عالمياً.. فيديو
المتحدث العسكري: سنعلن تفصيلياً عن البروتوكولات مع الشركات المشاركة بـ إيديكس.. فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة كارثية عن كبدة الشوارع .. فيديو
شريف حسنى يقبل يد نجمة مسرح مصر على الهواء.. ويعلق: لو معملتش كده هتضرب
نجمة مسرح مصر تكشف تفاصيل شخصية جديدة عن حياتها وسر لقب ماما عضلات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟