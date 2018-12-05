طريقة مبتكرة وسريعة لتقديم الفشار لأطفالك

يعشق الأطفال تناول الفشار، وللتجديد فى طريقة تقديمه لهم؛ إليك طريقة تحضيره بوصفة سريعة ولذيذة على طريقة الشيف إلهام فتحي.





المقادير..

رشة ملح

750 جم سكر

فانيليا

10 جرام بيكينج بودر

75 جرام زبدة

كوب ماء مثلج

25 مل زيت ذرة

2 ورق زبدة

كوب ذرة صفراء حلوة

10 جم زبدة





طريقة التحضير





- في إناء عميق ضعي زيت الذرة والذرة الصفراء الحلوة واغلقيه جيدا واتركي الفشار ينضج بشكل طبيعي بدون ملح

- في إناء آخر يوضع السكر والزبدة والملح على نار متوسطة الحرارة مع التقليب المستمر حتى تغلي الصلصة. ثم نطفيء النار ونضيف فانيليا وبيكينج بودر.