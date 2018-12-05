أما بعد.. رواية لـ مصطفى بيومي تقتفي أثر شخصيات نجيب محفوظ

تقتفي رواية مصطفى بيومي "أما بعد"؛ الصادرة حديثا ضمن سلسلة "إبداعات قصصية- الهيئة العامة لقصور الثقافة، أثر بعض شخصيات نجيب محفوظ مثل "كامل رؤبة لاظ"، و"كمال عبد الجواد".. إلخ، وتتوقع من خلال تاريخهم السردي، ما يمكن أن يحدث لهم فيما بعد.



وكما يقول رئيس تحرير السلسلة الكاتب والتاقد سيد الوكيل: "تجربة فريدة، بما أنها أول رواية تقوم كاملة على التناص في الأدب العربي".



وأضاف: "الطريف هو أن مصطفى بيومي أول من قدم عملا أدبيا كاملا يقوم على الأحلام عندما قدم كتابه "أحلام سرية" وهو رواية ذات بنية تقوم على نصوص منفصلة متصلة، هي نصوص الأحلام، ووقد وضعه قبل أحلام نجيب محفوظ بزمن طويل".



ورأى الوكيل أن "تلك هي الكتابة التي أظن أننا في حاجة إليها، الخروج من طابور المعتاد ضرورة، لاكتشاف آفاق جديدة في الكتابة، لكن مثل هذه الكتابات لا يلتفت إليها النقد عادة كونها محيرة، وإن التفتوا فهذا يأتي متأخرا عادة وبعد فوات الأوان.