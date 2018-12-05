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أخبار العالم

خالد بن سلمان: السعودية أرغمت الحوثي على الحوار السلمي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة أرغم ميليشيات الحوثي الانقلابية على الحوار السلمي مع الحكومة اليمنية. 

وقال الأمير بن سلمان في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان التحالف ولا يزال ملتزما بالحل السياسي في اليمن رغم مماطلة مليشيات الحوثي الموالية لإيران، ونأمل في أن تحقق المشاورات اليمنية في السويد برعاية المبعوث الأممي، النجاح للوصول لسلام شامل يضمن لليمن الشقيق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وخلوه من المليشيات، وفق قرار مجلس الأمن ٢٢١٦".

وأضاف خالد بن سلمان: "نجح تحالف دعم الشرعية في اليمن في تحقيق العديد من أهداف العمليات العسكرية التي كان يؤكد عليها دائما ومنها إرغام الحوثيين المدعومين من ايران على الجلوس الى طاولة الحوار والانصياع للقرارات الدولية وأبرزها القرار الأممي رقم 2216".

وتوجه وفد الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأربعاء، إلى السويد لحضور محادثات السلام مع جماعة الحوثي الموالية لإيران هذا الأسبوع تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك بعد فشل الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف، سبتمبر الماضي، بسبب تعنت ميليشيات الحوثي التي دأبت على المراوغة والالتفاف على تعهداتها.

وكتب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، عبدالله العليمي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يغادر الوفد محملا بآمال الشعب اليمني"، مضيفًا: "سيبذل الوفد كل الجهود لإنجاح المشاورات التي نعتبرها فرصة حقيقية للسلام".

ورافق مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن جريفيث، الوفد، على متن الطائرة المقدمة من حكومة الكويت.

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