رئيس الاتحاد السكندري: قادرون على استكمال المسيرة في البطولة العربية

قال محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قادر على استكمال مسيرته في البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال"، مشيرًا إلى أن إقصاء أندية بحجم الترجي التونسي والزمالك رفع سقف طموحات جماهير ومجلس إدارة النادي.



وحول التأهل لربع نهائي كأس زايد على حساب الزمالك، قال رئيس نادي الاتحاد السكندري- في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) -"لم أكن أتوقع الفوز على الزمالك، ولكن كنت متفائلًا، رغم علمي بأن الزمالك - متصدر الدوري المحلي - واحد من أقوى المرشحين للفوز بالبطولة بعد خروج الأهلي والترجي التونسي، ولكن كان لدى شعور داخلي يحمل عنوان: ولماذا لا نفوز؟ في الوقت الذي قدم فيه حلمي طولان المدير الفني مباراة أكثر من رائعة على المستوى التكتيكي".



وأضاف: "أشعر بسعادة غامرة لتأهل زعيم الثغر لربع نهائي البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه، وهو الإنجاز التاريخي الذي ما كان ليتحقق بدون الإخلاص في العمل وتضافر جميع الجهود داخل المنظومة على المستوى الإداري والفني"، معتبرًا أن "الاتحاد السكندري هو الحصان الأسود في البطولة، خاصة بعد أن تأهل من الباب الكبير على حساب فريق يمتلك نخبة من أفضل اللاعبين عربيا وإفريقيًا".



وبسؤاله عما إذا كان هناك تأثير لقرار الإبقاء على حلمي طولان في منصب المدير الفني، رد مصيلحي قائلًا: "بكل تأكيد رفضنا التسرع في اتخاذ قرار بالموافقة على الاستقالة التي كان قد تقدم بها حلمي طولان، خاصة أنني أحد المنتمين لمدرسة عدم التغيير المستمر للمدربين؛ حفاظًا على استقرار الفريق فنيًا، وأعتقد أن قرار تجديد الثقة كان له مفعول السحر على أداء الفريق".



وتابع أن "قرار مجلس الإدارة باستمرار حلمي طولان وجهازه المعاون منح اللاعبين طاقة إيجابية قوية للتأهل إلى دور الثمانية لكأس زايد"، واصفًا حلمي طولان بأنه "رجل المرحلة بالنسبة للفريق".



وبشأن تدعيمات الفريق خلال انتقالات الشتاء في يناير المقبل، قال رئيس نادي الاتحاد السكندري: "أتصور أن الفريق يمتلك قواما قويا، أما فيما يتعلق بالتدعيمات، فقد تركنا الأمر برمته لحلمي طولان المدير الفني ووليد صلاح الدين مدير الكرة، وأتمنى أن تكون التدعيمات إضافة للفريق، على الرغم من أن المعروض من لاعبين في يناير دائما ما يكون محدودًا، في ظل رغبة الأندية على الاستقرار الفني".



وعن الأسماء المتداولة من لاعبين لتدعيم صفوف الفريق الكروي، أشار مصيلحي إلى أن "الأسماء المتداولة حاليا مجرد اجتهادات إعلامية، وسيتم الإعلان عن التدعيمات في الوقت المناسب لذلك".



وفيما يتعلق بناشئي النادي، أكد مصيلحي أن "قطاع الناشئين هو نواة الفريق الأول في المستقبل، ويضم الفريق الأول مجموعة من ناشئي النادي، ورغبة منا في تطوير هذا القطاع المهم، تعاقدنا مع شركة ألمانية متخصصة في مجال التسويق والتطوير الرياضي لتطوير قطاع كرة القدم والأكاديميات داخل النادي السكندري، بالإضافة إلى تطوير مستويات المدربين العاملين بالقطاع بإشراف الشركة الألمانية التي تضم خبرات كبيرة في هذا المجال".



وحول قرار قيام الطفل مصطفى كامل بتنفيذ ركلة البداية أمام طلائع الجيش، أوضح رئيس نادي الاتحاد السكندري: "فوجئت بحضور الطفل ووالديه لمران الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش في الدوري، وطلب الطفل حينها النزول إلى أرضية ملعب التدريب لالتقاط بعض الصور التذكارية مع اللاعبين والجهاز الفني، بعدها قمنا بالحصول على موافقة من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بقيام الطفل بتنفيذ ركلة البداية خلال المباراة، وهو ما قوبل بالترحيب، بينما حظي الطفل بتعاطف كبير من جانب الجماهير المصرية وليس الاتحاد السكندري فقط".



وعن الطموحات الرياضية للنادي، أكد مصيلحي: "سقف طموحاتنا ارتفع بعد الفوز والتأهل لربع نهائي البطولة العربية، وطموحنا لن يقتصر على المستوى العربي، بل نتطلع للمنافسة محليا في الكأس وتحقيق مركز متقدم في الدور، فلن أنسى الإنجاز الذي حققه الفريق الأول لكرة السلة المتوج بالبطولة العربية التي أُقيمت مؤخرا في لبنان".



وفيما يتعلق برؤية النادي المستقبلية، قال مصيلحي: "يمر نادي الاتحاد السكندري حاليًا بمرحلة تطوير شاملة على مختلف الأصعدة سواء في فرع النادي الجديد بسموحة أو بالمقر الرئيسي في الشاطبي، ونتطلع دائما نحو الأفضل حتى يحصل النادي على حقوقه كإحدى قلاع الرياضة المصرية والعربية".





