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تعاون بين جامعة اسلسكا ورابطة الدوري الإسباني لتطوير الإدارة الرياضية بمصر

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:38 م
صدى البلد
قسم الرياضة
أعلن الدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، عن إطلاق مبادرة جديدة بمصر في مجالي التعليم وإدارة الرياضة بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني، موجهًا الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على رعايته لهذه الاحتفالية.

وأضاف "المليجي"، خلال توقيع الاتفاقية مع ممثلي الليجا رومان خيل كاسارس، وخوسيه مويا جوميث، مدير لاليجا بزنس سكول، وخوان فوينتس، والسفير الإسباني في مصر، أن الرياضة أصبحت صناعة بكل مقوماتها من كيانات اقتصادية وتسويقية وبشرية، حتى أنها أصبحت تنافس الصناعة الترفيهية، واليوم ومع دخولنا عصر التحول الرقمي والتغيرات الجذرية في مجال إدارة الأعمال تأتي الرياضة لتصبح من أكبر الصناعات الواعدة نموا، مضيفًا: "نحن جادون نحو تطوير العاملين في الإدارة الرياضية من ناحية، وبناء قاعدة شبابية بتخصصات حديث ومختلفة".

وقال: "أثبتت نتائج البحوث التي قام بها متخصصون لدينا وجود ندرة شديدة في المتخصصين في مجال الإدارة الرياضية، ومع النمو المتزايد والسريع لهذه الصناعة أصبح لزاما علينا أن نسير في مسارين متوازيين"، أولهما التدريب الجدي والسريع للعاملين بهذا المجال، والثاني تنشئة جيل من الشباب مدرب على أحدث أساليب العلم الحديث ليس فقط لتتواكب مع العالم، ولكن أيضا لنستعيد الصدارة في المنطقة العربية والأفريقية.

وأعلن، عن إنشاء مركز تميز Center of Excellency قريبا جدا للتدريب على أحدث وسائل التحول الرقمي وستكون أحد أهم مخرجاته تطبيقات الرياضة الرقمية، وذلك تشجيعا للشباب على إقامة مشروعات خاصة بالمجال الرياضي.

وقال سفير إسبانيا بالقاهرة، رومان خيل كاسارس، بالنسبة لصورة إسبانيا، لعبت العلامة التجارية لبلدنا دورًا مهمًا جدًا، مضيفا، نحن معروفون لثقافتنا، ومعروفون بمدننا الدولية مثل مدريد وبرشلونة.

وأضاف السفير، أن الدوري الاسباني العالمي أصبح ظاهرة عالمية يشاهده مليونا شخص، وذلك بسبب وجود لاعبين ومدربين ومديرين فنيين من جميع أنحاء العالم.

تعاون بين جامعة اسلسكا ورابطة الدوري الإسباني لتطوير الإدارة الرياضية بمصر
تعاون بين جامعة اسلسكا ورابطة الدوري الإسباني لتطوير الإدارة الرياضية بمصر
تعاون بين جامعة اسلسكا ورابطة الدوري الإسباني لتطوير الإدارة الرياضية بمصر
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