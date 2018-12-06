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رياضة

رسميا.. إيريك تراوري ينضم إلى صفوف بيراميدز قادما من المقاصة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:47 ص
إيريك تراوري
إيريك تراوري
عمرو سالم -حسن العمدة
أنهي مسئولو نادي بيراميدز، صراع الحصول على خدمات البوركيني إيريك تراوري، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة؛ بعد دخول عدة أندية في مزاد على ضمه خلال الساعات الماضية أبرزها الأهلي، والزمالك؛ لينجح الأخير في إنهاء الاتفاق مع المقاصة، منذ قليل.

وكان قد تقدم الأهلي بعرض رسمي لشراء "تراوري"، مقابل ٣٥ مليون جنيه، إضافة إلى إعارة أحمد حمدي، إلا أن رغبة اللاعب حسمت انتقاله لفريق "بيراميدز"؛ بعد توقيعه لمدة ٥ سنوات.

تأتي صفقة "تراوري" كثاني صفقة يعلنها فريق المدرب حسام حسن، بعد أن ضم عمرو مرعي، من النجم الساحلي.

ويلعب إيريك تراوري مع مصر للمقاصة قادمًا من أسوان منذ بداية موسم 2016 /2017 ، كما أن صاحب الـ22 عامًا شارك في 14 مباراة مع الفريق الفيومي هذا الموسم، سجل فيها 5 أهداف وصنع ثلاثة أخرى.

وبذلك يجب على بيراميدز التخلي عن أحد اللاعبين الأجانب بالفريق، وهم "كينو، وكارلوس إدواردو، ورودريجينيو، وأوكوشوكي".

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