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المرور للمواطنين: التزموا بتعليمات القيادة الآمنة.. وخط إغاثة للطوارئ

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاني حسين
وجه الرائد أحمد نور الدين، رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، التحية والشكر إلى هيئة الأرصاد الجوية لتزودهم ببيانات حالة الطقس المتوقعة لليوم التالي.

وأضاف "نور الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "أون إي"، أنه فور وصول إخطار توقع سقوط أمطار، تم نشر سيارات الإغاثة على محاور الطرق السريعة، وعلى مداخل ومخارج المدن، وتم تعزيز الطرق بعدد من سيارات الدفع الرباعي صاحبة القدرة العالية على الوصول بسرعة لأي بلاغات.

وقال رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إنه "يتم رصد أي تجمعات مياه، ويتم الإبلاغ عنها للجهات المعنية، ثم التحرك لإزالتها بشكل فوري"، مؤكدًا أنه لا توجد تعديلات بالمحاور الرئيسية، ولم نشهد حوادث مرورية على الطرق السريعة حتى الآن".

وتابع: "ننصح السائقين بالسير بأقل سرعة ممكنة والالتزام بتعليمات القيادة الآمنة ومضاعفة مسافات الأمان بين كل سيارة والأخرى والمحددة بـ 8 متر لكل 4 كيلومترات سرعة، وعدم التوقف المفاجئ أو الانجراف المفاجئ مع اتباع تعليمات المرور".

واستكمل حديثه: "هناك خط إغاثة خاص بالطرق الرئيسية والسريعة على مستوى الجمهورية، لتلقي استغاثات المواطنين في الحالات الطارئة 01221110000، بينما خط إغاثة محافظة القاهرة 01155554444، وخط إغاثة محافظة الجيزة 19285، وخط إغاثة محافظة الإسكندرية 01200003633 ولم نشهد حوادث بالتنسيق مع الجهات المعنية".

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