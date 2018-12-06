شفط مياه الأمطار من شوارع القليوبية لتسيير حركة المرور.. صور

بدات الوحدات المحلية ومجالس المدن بمحافظة القليوبية فى ازالة اثار الامطار والدفع بالسيارات لشفط المياه من الشوارع والميادين العامة وأسفل الكباري والأنفاق حتى لا تعوق الحركة المرورية وسير المواطنين.



وكانت حالة من الطقس السيئ قد ضربت محافظة القليوبية حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار على قرى ومدن المحافظة مما ادى الى إعاقة الحركة المرورية فى الشوارع والطرقات.



من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ وأصدر الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية توجيهاته الى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار حتى لا تعوق حركة المرور وسير المواطنين

