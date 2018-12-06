حملة للتوعية بأعراض السكتة الدماغية وانقاذهم خلال 4 ساعات الأولى.. صور

انطلق المؤتمر الدولى الأول للسكتة الدماغية في مصر، والذي يقام تحت رعاية الجمعية المصرية لأمراض المخ والأعصاب والطب النفسي، وذلك لإطلاق " حملة التوعية بأعراض السكتة الدماغية " لإنقاذ المصابين خلال الساعات الأربع الأولى من الإصابة، وهو ما يترتب عليه إنقاذ الحياة وتجنب الإعاقة بسبب جلطات المخ.



فيما يعلن المؤتمر أهم الأعراض للسكتة الدماغية، ومعاملات الخطورة، وآلية التعامل معها منذ اللحظة الأولى للشعور بأعراضها الى ان يتم علاجها، وذلك خلال حضور نخبة من الاطباء في احد فنادق القاهرة الكبرى.



جدير بالذكر ان السكتات الدماغية تعد مشكلة عالمية وخطيرة، واحتلت المركز الثاني بين الأمراض المسببة للوفاة والإعاقة في مصر بمعدل 13.3 % طبقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، مما يضيف أعباء اقتصادية على المجتمع.



وأدى مرض السكتة الدماغية في عام 2012 إلى وفاة 69000 شخص، ومن ثم يأتي هذا المرض في المرتبة الثانية لمسببات الوفاة بعد مرض نقص تروية القلب (20.5 %) ويليه مرض تليف الكبد (7.9 %).



كما تتسبب السكتتات الدماغية عالميا كل ٣٠ دقيقة في وفاة حالة او اصابتها بالشلل التام، وهو ما يجعله امرا خطيرا للغاية.



ويقوم بإطلاق الحملة خلال ندوة يديرها الإعلامي "مجدى الجلاد" بحضور الأطباء أعضاء اللجنة القومية للسكتة الدماغية، وهم: الدكتور مجد فؤاد زكريا أستاذ المخ والاعصاب، والدكتور هانى عارف أستاذ المخ والاعصاب، الدكتور حسام صلاح أستاذ المخ والاعصاب، والدكتور نبيل العجوز أستاذ المخ والاعصاب بجامعة الأزهر ورئيس شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية.