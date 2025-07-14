رئيس جامعة دمنهور يشهد العرض المسرحي أبنائي لطلاب كلية الآداب

شارك الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الإثنين الموافق 14 يوليو 2025، أبنائه الطلاب حضور فعاليات ثالث أيام ملتقى حور للفنون في دورته الرابعة، المقام بدار أوبرا دمنهور، حيث شهد "ترابيس" العرض المسرحي "أبنائي"، الذي يقدمه طلاب كلية الآداب، بإشراف الدكتورة سماح الصاوي، قائم بعمل عميد الكلية.



من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس، حرصه على حضور العروض الفنية المتنوعة، في إطار التواصل المباشر مع الطلاب وتعزيز روح المشاركة والانتماء لديهم، وتشجيعهم على الإبداع و تقديم أفضل ما لديهم،

مشيدا بمواهب الطلاب المشاركين، مؤكدًا أهمية تلك الفعاليات في تعزيز روح الانتماء والولاء للجامعة والعمل الجماعي والتعاون بين الطلاب.



تدور أحداث العرض المسرحي "أبنائي"، حول عائلة مات فيها الأب و ترك لأبنائه وصية لتوزيع الميراث بينهم بشروط، وتتصاعد أحداث المسرحية في شكل درامي اجتماعي يوضح أن الشخص يمكن أن يفعل أي شئ حتي لو ضد مبادئه من أجل المال، ليصل إلى النزاع و الصراع بين الأخوة.



بينما قدم طلاب "كلية الهندسة" بإشراف الدكتور محمد خيرت، عميد الكلية، عرضا مسرحيا بعنوان "شك مشروع"، الذي تدور أحداثه حول اتهام شاب مراهق في قضية، مع تقديم الادعاء العام أدلة قوية وشهادات شهود عيان تبدو قاطعة، ليظهر معظم المحلفين اقتناعهم السريع بأن المتهم مذنب، و يقررون التصويت لتحديد مصيره، فتكون نتيجة التصويت 6 من أصل 7 لصالح الإدانة. إلا واحدا ضد الإجماع، مشككا في الأدلة و مطالبا بمناقشة القضية قبل اتخاذ قرار نهائي، ويعكس الموضوع الصراعات النفسية، الفكرية، والاجتماعية بين الشخصيات.



هذا وقد أبدع طلاب كورال كلية الآداب في تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية والميدلي والإنشاد الديني، وشهد ثالث أيام الملتقى لوحة فنية رائعة أبرزت تكاملًا بين الفنون المختلفة، أظهر الطلاب خلالها مواهبهم في الأداء الغنائي و التمثيلي، و تميزوا بآداء الأدوار باحترافية عالية وتناغم ارتقى بالمشهد الفني، وساهم في إيصال الرسالة الفنية للجمهور بشكل فعّال.