حكم الشرع في قصات شعر الشباب الجديدة

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " ما هو حكم الشرع والإسلام في قصات الشعر الجديدة المنتشرة بين الشباب في هذه الأيام ؟ "



وقال "مجدي" في إجابته على السؤال الوارد إليه خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، إن قص الشعر للرجال مباح ومشروع وقد يكون متحب في بعض الأحيان، واجب في الحج والعمرة



وأضاف أمين الفتوى، أن كل ما كان فيه مثلى للانسان، أي يثير غضب الناس وسخريتهم وقد يقعوا في الغيبة بسببه، مكروه ومن الافضل الابتعاد عنه

