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رياضة

حقيقة منصب عصام عبد الفتاح في لجنة الحكام بالكاف

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:10 م
عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن حقيقة منصب عصام عبدالفتاح عضو اتحاد الكرة داخل لجنة الحكام فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وقال المصدر ذاته، إن عصام عبدالفتاح يروج فى الوسط الرياضى أنه يتقلد منصب نائب رئيس لجنة حكام الكاف على غير الحقيقة، لافتا إلى أنه يشغل عضوية لجنة الحكام فقط.

وأشار إلى أن رئيس لجنة الحكام من جيبوتي يدعى سليمان وابري ونائب رئيس اللجنة ليم كي شونج من موريشيوس وايدي ماييه عضو لجنة حكام الكاف ومدير التطوير وعصام عبد الفتاح عضوا فى اللجنة.

ولفت إلى أن الثنائى ليم كي شونج وايدي ماييه رافقا الحكام في كأس العالم الأخير، الذى أقيم فى روسيا باعتبارهما مسئولين كبار فى لجنة حكام الكاف ويلقيان المحاضرات الخاصة بهما في حين تواجد عصام عبدالفتاح فى المونديال ولم يكن له أى دور.
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