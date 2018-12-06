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برلمان

نائب ينتقد إدراج قرى بني سويف في خطة الصرف وامتناع هيئة المجتمعات عن التنفيذ

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:52 م
النائب عاطف عبد
النائب عاطف عبد الجواد
معتز الخصوصى
قال النائب عاطف عبد الجواد، إن محافظة بنى سويف تعانى من عدم الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بعدد من القرى منذ أكثر من 10 سنوات، مطالبا الحكومة بخطة بجدول زمنى للتنفيذ.

وأشار عبد الجواد فى بيان له اليوم، أنه حصل على موافقة بإدراج قرى بنى سليمان وسنور بمركز ينى سويف بالموازنة العامة للدولة واعتماد المخصصات المالية لهذه القرى وتم طرح مناقصة وترسية ولكن لم يتم تسليم المواقع للشركات المتعاقدة حتى الآن وذلك لرفض هيئة المجتمعات العمرانية صرف القريتين عليها وذلك على الرغم أن أرض مدينة بنى سويف الجديدة تم تخصيصها من أراضى هذه القرى ورغم أن شبكات الكهرباء مرتبطة مع هذه القرى ورغم أن هناك توسعة جار العمل بها بمحطة تنقية.

وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، الوزارة بسرعة تسليم المواقع للشركات لبدء العمل فورا حتى لا تكون هناك حاجة لتكلفة إضافية قد تشكل عائقا فى إنجاز المهام المتفق عليها وبالتالى ينعكس هذا الأمر على سير العمل فى القرى المذكورة.
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