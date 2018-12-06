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اقتصاد

جهود جبارة لتطوير العشوائيات في 4 محافظات وصور المشروعات بعد التنفيذ.. شاهد

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:46 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
رصد موقع صدى البلد مواقع بعض مشروعات تطوير المناطق العشوائية فى 4 محافظات على رأسها القاهرة بمنطقتى السيدة زينب والأسمرات 3، وفيما نستعرض صور 4 مواقع للمناطق العشوائية قبل وبعد تطويرها.

انتهى صندوق تطوير المناطق العشوائية من تنفيذ 1017 وحدة سكنية وتجارية بمنطقة روضة السيدة زينب "تل العقارب" سابقا، بينها 815 وحدة سكنية بتكلفة 330 مليون جنيه، وفقا للمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأضاف صديق فى تصريحات لـــــ"صدى البلد"، أن الصندوق انتهى من نسبة كبيرة من أعمال حى الأسمرات 3 على مساحة 65 فدانا، تستوعب سكان المناطق غير الآمنة بأحياء "مصر القديمة ومنشأة ناصر ودار السلام"، موضحا أن المشروع يشمل 124 عمارة سكنية تضم 7440 شقة وكل عمارة عبارة عن أرضى و9 أدوار متكررة وتشمل كل عمارة 60 وحدة سكنية.

وأكد أن كل عمارة بها 2 أسانسير لخدمة السكان وخزان علوى للمياه وشبكة حريق ومواتير لرفع المياه، ويتضمن حى الأسمرات 3 على 4 حضانات و5 وحدات صحية و176 محل تجاري وساحة انتظار سيارات، وتصل تكلفته إلى 1.75 مليار جنيه تقريبا.

وانتهى الصندوق من تطوير منطقة زرزارة بالبحر الأحمر وبها 27 عمارة سكنية تتضمن 540 وحدة سكنية وكذا تم تنفيذ 250 منزلا، باستثمارات 193.6 مليون جنيه، وجار تحديد موعد افتتاح المشروع وتسليم الوحدات للمستفيدين، كما تم تنفيذ 3 عمارات بـــ60 وحدة سكنية لنقل سكان منطقتى مجاهد وجبل العفش المعرضتين لخطر الانهيار بالمحافظة بمناطق الغردقة ورأس غارب بتكلفة 60 مليون جنيه، وشهدت مدينة القصير تنفيذ عمارتين و26 بيتا لمتضررى بعض العشوائيات غير الملائمة بها نحو 600 مواطن باستثمارات 29 مليون جنيه وتنفذ بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز تعمير سيناء بوزارة الإسكان.

وتابع،: يتم تنفيذ وحدات بمنطقة الرويسات بجنوب سيناء نحو 500 وحدة فى 31 عمارة باستثمارات 140.4 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ لــــ95%، كما انتهينا تقريبا من مشروعات هاجوج والإصلاح والجناين بجنوب بورسعيد تتضمن 860 شقة فى 43 عمارة وتبلغ استثماراتها 176 مليون جنيه.
جهود جبارة لتطوير العشوائيات في 4 محافظات وصور المشروعات بعد التنفيذ.. شاهد
جهود جبارة لتطوير العشوائيات في 4 محافظات وصور المشروعات بعد التنفيذ.. شاهد
جهود جبارة لتطوير العشوائيات في 4 محافظات وصور المشروعات بعد التنفيذ.. شاهد
جهود جبارة لتطوير العشوائيات في 4 محافظات وصور المشروعات بعد التنفيذ.. شاهد
جهود جبارة لتطوير العشوائيات في 4 محافظات وصور المشروعات بعد التنفيذ.. شاهد
جهود جبارة لتطوير العشوائيات في 4 محافظات وصور المشروعات بعد التنفيذ.. شاهد
جهود جبارة لتطوير العشوائيات في 4 محافظات وصور المشروعات بعد التنفيذ.. شاهد
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