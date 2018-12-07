برلمانية: الكوميسا يعزز تبادل الخبرات الصناعية بين مصر والقارة السمراء

قال النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مؤتمر أفريقيا بشرم الشيخ 2018 يعزز تبادل الخبرات الصناعية بين مصر والقارة السمراء لتنشيط الصناعات المصرية وتطويرها بشكل متميز.
وأضافت متى في تصريحات لـ"صدى البلد"، إذا استطاعت مصر خلال الفترة القادمة أن تعمل على تبادل الصناعات المختلفة بينها وبين افريقية سوف تحقق انفتاح كبير في الصادرات الصناعية المصرية للاسواق الافريقية، ولتنفيذ ذلك لابد من تقديم التسهيلات للمستثمرين الصناعيين لجذب أكبر عدد منهم للاستثمار في مصر مما يعود بالمنفعة على الدولة المصرية.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن هناك مجالات صناعية مختلفة وعديدة يمكن أن نتعاون بها مع الدول الأفريقية ولكن لابد من النظر إلى أهمها في الوقت الراهن لتنشيطها وتعزيز الصناعة بها ومنها مصانع الغزل والنسيج المهددة بالانهيار.
جدير بالذكر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، تنظم مؤتمر "افريقيا 2018" فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" خلال ديسمبر الحالي بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع انحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية.