برلمانية: الكوميسا يعزز تبادل الخبرات الصناعية بين مصر والقارة السمراء

قال النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مؤتمر أفريقيا بشرم الشيخ 2018 يعزز تبادل الخبرات الصناعية بين مصر والقارة السمراء لتنشيط الصناعات المصرية وتطويرها بشكل متميز.





وأضافت متى في تصريحات لـ"صدى البلد"، إذا استطاعت مصر خلال الفترة القادمة أن تعمل على تبادل الصناعات المختلفة بينها وبين افريقية سوف تحقق انفتاح كبير في الصادرات الصناعية المصرية للاسواق الافريقية، ولتنفيذ ذلك لابد من تقديم التسهيلات للمستثمرين الصناعيين لجذب أكبر عدد منهم للاستثمار في مصر مما يعود بالمنفعة على الدولة المصرية.





وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن هناك مجالات صناعية مختلفة وعديدة يمكن أن نتعاون بها مع الدول الأفريقية ولكن لابد من النظر إلى أهمها في الوقت الراهن لتنشيطها وتعزيز الصناعة بها ومنها مصانع الغزل والنسيج المهددة بالانهيار.







