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اقتصاد

الأسهم الأوروبية تتراجع لأدنى مستوى في عامين تحت ضغط هواوي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:58 م
صدى البلد
رويترز
هبطت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد القبض على مسئولة تنفيذية كبيرة في هواوي الصينية الذي أجج المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما دفع الأسهم العالمية للتراجع، حيث كانت أسهم شركات التكنولوجيا وصناعة السيارات من بين الأشد تضررا.

واعتقلت منغ وان تشو المديرة المالية لهواوي في كندا مع احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة، في تطور ألقى شكوكا على هدنة مدتها 90 يوما اتفق عليها الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ يوم السبت.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.1 في المئة، مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2016. وعانى المؤشر من أسوأ هبوط له في يوم واحد منذ الفترة التي أعقبت التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو 2016.

وسجلت الأسهم الأوروبية يوم الخميس خسائر للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما هبطت في وقت سابق هذا الأسبوع بفعل القلق من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر داكس للأسهم الألمانية 3.5 في المئة، مسجلا أدنى مستوياته في عامين. وضعُف المؤشر الزاخر بأسهم شركات التصدير بفعل القلق من أن تؤدي التوترات التجارية إلى كبح نمو اقتصاد الصين.

وتراجع مؤشر قطاع صناعة السيارات الأوروبي 4.2 في المئة، وكان الخاسر الأكبر بين القطاعات، مسجلا أدنى مستوياته منذ يوليو  2016. وقاد سهما فوريسيا الفرنسية لصناعة الإطارات ودايملر الألمانية لصناعة السيارات الخسائر بهبوطهما 7.3 و6.3 في المئة على الترتيب.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 3.1 في المئة. وتراجع سهم إس.تي مايكرو الموردة لهواوي 4.7 في المئة، وسهم إي.إم.إس 10.7 في المئة، وسهم ديالوج سيمي 4.2 في المئة.

لكن سهما إريكسون ونوكيا، المنافستين لهواوي، ارتفعا 1.8 واثنين في المئة، مع اعتقاد المتعاملين أنهما ربما يحققان مكاسب من الحملة الأمريكية المحتملة على الشركة الصينية.

وتراجع مؤشر قطاع النفط الأوروبي 3.7 في المئة، مع هبوط أسعار الخام بعد انتهاء اجتماع مهم لمنظمة أوبك دون قرار بشأن خفض الإنتاج.

وفي أنحاء أوروبا، هبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 3.2 في المئة والمؤشر كاك 40 الفرنسي 3.3 في المئة.
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