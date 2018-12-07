خلال ندوة صدى البلد.. جهاز تنمية المشروعات وآفاق نمو الاقتصاد المصري.. نيفين جامع: دورة تدريبية للشباب تحقق ربحا 30 ألف جنيه.. وفرنا 4.5 مليار تمويلات بنهاية أكتوبر الماضي

نظم موقع صدى البلد الإخباري، ندوة تحت عنوان.. جهاز تنمية المشروعات وآفاق نمو الاقتصاد المصري.. بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذ لجهاز تنمية المشروعات وشهيرة الرافعي مدير قطاع الاتصال بجهاز تنمية المشروعات وأحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد ومصطفى خلاف رئيس قسم الاقتصاد ومحمد صبيح صحفي بقسم الاقتصاد.
وناقشت الندوة جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة كأحد دعائم تعظيم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتشغيل وخفض معدلات البطالة بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق قيمة مضافة في كافة قطاعات السوق المصرية.
وكشفت نيفين جامع عن دورة تدريبية للشباب في مجال الثروة الحيوانية، بمزارع مؤسسة مصر الخير في محافظات: الوادي الجديد وأسوان وأسيوط وجنوب سيناء، تحقق ربحا للشاب يصل لـ 30 ألف جنيه خلال فترة من 4 إلى 6 أشهر .
وأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ضخ مبلغ 4.5 مليار جنيه في صورة تمويلات لمشروعات صغيرة بنهاية أكتوبر الماضي، إذ بلغت جملة المحفظة منذ نشأة الصندوق الاجتماعي للتنمية وحتى الآن 9.5 مليار جنيه.
إلى تفاصيل الندوة:
شهيرة الرافعي: دور مهم للإعلام في التعريف بجهود جهاز تنمية المشروعات.. فيديو وصور
ننشر رسالة رئيس جهاز المشروعات الصغيرة لتشجيع الشباب على دخول سوق العمل.. فيديو
رئيس تنمية المشروعات تروي لـ صدى البلد قصص نجاح سيدات بدأن من المنزل.. فيديو
دورة تدريبية يقدمها جهاز المشروعات للشباب تحقق ربحًا 30 ألف جنيه.. فيديو
نيفين جامع: صرف قرض الـ300 ألف جنيه خلال 20 يوما من استكمال المستندات.. فيديو
نيفين جامع تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل استراتيجة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فيديو
نيفين جامع: تمويل 210 آلاف مشروع وفر 335 ألف فرصة عمل بنهاية أكتوبر.. فيديو
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: وفرنا 4.5 مليار جنيه تمويلات في أكتوبر الماضي
نيفين جامع: نولد أفكار الشباب لاستغلال مهاراتهم في تنفيذ المشروعات.. فيديو
نيفين جامع: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فيديو
نيفين جامع لـ الشباب: عايز تنجح تعالى لجهاز تنمية المشروعات.. فيديو وصور
نيفين جامع: نوفر للشباب كل سبل النجاح فى ريادة الأعمال.. فيديو وصور
وناقشت الندوة جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة كأحد دعائم تعظيم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتشغيل وخفض معدلات البطالة بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق قيمة مضافة في كافة قطاعات السوق المصرية.
وكشفت نيفين جامع عن دورة تدريبية للشباب في مجال الثروة الحيوانية، بمزارع مؤسسة مصر الخير في محافظات: الوادي الجديد وأسوان وأسيوط وجنوب سيناء، تحقق ربحا للشاب يصل لـ 30 ألف جنيه خلال فترة من 4 إلى 6 أشهر .
وأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ضخ مبلغ 4.5 مليار جنيه في صورة تمويلات لمشروعات صغيرة بنهاية أكتوبر الماضي، إذ بلغت جملة المحفظة منذ نشأة الصندوق الاجتماعي للتنمية وحتى الآن 9.5 مليار جنيه.
إلى تفاصيل الندوة:
شهيرة الرافعي: دور مهم للإعلام في التعريف بجهود جهاز تنمية المشروعات.. فيديو وصور
ننشر رسالة رئيس جهاز المشروعات الصغيرة لتشجيع الشباب على دخول سوق العمل.. فيديو
رئيس تنمية المشروعات تروي لـ صدى البلد قصص نجاح سيدات بدأن من المنزل.. فيديو
دورة تدريبية يقدمها جهاز المشروعات للشباب تحقق ربحًا 30 ألف جنيه.. فيديو
نيفين جامع: صرف قرض الـ300 ألف جنيه خلال 20 يوما من استكمال المستندات.. فيديو
نيفين جامع تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل استراتيجة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فيديو
نيفين جامع: تمويل 210 آلاف مشروع وفر 335 ألف فرصة عمل بنهاية أكتوبر.. فيديو
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: وفرنا 4.5 مليار جنيه تمويلات في أكتوبر الماضي
نيفين جامع: نولد أفكار الشباب لاستغلال مهاراتهم في تنفيذ المشروعات.. فيديو
نيفين جامع: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فيديو
نيفين جامع لـ الشباب: عايز تنجح تعالى لجهاز تنمية المشروعات.. فيديو وصور
نيفين جامع: نوفر للشباب كل سبل النجاح فى ريادة الأعمال.. فيديو وصور