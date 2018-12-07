خلال ندوة صدى البلد.. جهاز تنمية المشروعات وآفاق نمو الاقتصاد المصري.. نيفين جامع: دورة تدريبية للشباب تحقق ربحا 30 ألف جنيه.. وفرنا 4.5 مليار تمويلات بنهاية أكتوبر الماضي

نظم موقع صدى البلد الإخباري، ندوة تحت عنوان.. جهاز تنمية المشروعات وآفاق نمو الاقتصاد المصري.. بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذ لجهاز تنمية المشروعات وشهيرة الرافعي مدير قطاع الاتصال بجهاز تنمية المشروعات وأحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد ومصطفى خلاف رئيس قسم الاقتصاد ومحمد صبيح صحفي بقسم الاقتصاد.وناقشت الندوة جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة كأحد دعائم تعظيم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتشغيل وخفض معدلات البطالة بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق قيمة مضافة في كافة قطاعات السوق المصرية.وكشفت نيفين جامع عن دورة تدريبية للشباب في مجال الثروة الحيوانية، بمزارع مؤسسة مصر الخير في محافظات: الوادي الجديد وأسوان وأسيوط وجنوب سيناء، تحقق ربحا للشاب يصل لـ 30 ألف جنيه خلال فترة من 4 إلى 6 أشهر .وأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ضخ مبلغ 4.5 مليار جنيه في صورة تمويلات لمشروعات صغيرة بنهاية أكتوبر الماضي، إذ بلغت جملة المحفظة منذ نشأة الصندوق الاجتماعي للتنمية وحتى الآن 9.5 مليار جنيه.إلى تفاصيل الندوة: