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جامعة جنوب الوادى تنظم ورشة عمل عن الامتحانات الإلكترونية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:23 م
جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى تنظم ورشة عمل عن الامتحانات الإلكترونية
يوسف رجب
نظمت جامعة جنوب الوادى، ورشة عمل عن الامتحانات الإلكترونية وطرق إعدادها وتصحيحها وكذلك الامتحانات الورقية القابلة للتصحيح إلكترونيا، وذلك بقاعة الجودة بكلية العلوم بحضور الدكتور عباس منصور- رئيس الجامعة، و الدكتور محمود خضاري- نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والبحوث والدكتور محمد أبوالفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم، وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس لبعض كليات الجامعة بقنا والأقصر.

وقدم الدكتور يوسف غرباوى-نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شرحًا تفصيليًا عن الامتحانات الإلكترونية وطرق إعدادها وتصحيحها وكذلك الامتحانات الورقية القابلة للتصحيح الكترونيًا.

كما تناول الدكتور أحمد حلمى- مدير مركز تطوير نظم تقويم امتحانات الطلاب، شرحا عن الامتحانات الإلكترونية وكيفية التصحيح الالكترونى.

وأشار الدكتور عباس منصور -رئيس الجامعة، إلى أن الغرض من هذه الورشة هى تهيئة أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على كيفية إعداد الامتحانات القابلة للتصحيح الإلكتروني وذلك التزامًا بتوجه الجامعة نحو هذه النوعية من الامتحانات.
جامعة جنوب الوادى تنظم ورشة عمل عن الامتحانات الإلكترونية
جامعة جنوب الوادى تنظم ورشة عمل عن الامتحانات الإلكترونية
جامعة جنوب الوادى تنظم ورشة عمل عن الامتحانات الإلكترونية
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