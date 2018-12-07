السقوط فى بئر الخيانة..ياسمين: تعرفت على عشيقى من فيس بوك.. وتخلصنا من زوجي خوفا من الفضيحة

أمرت نيابة الخصوص بحبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامهما بقتل زوجها بعد ضبطه لهما يمارسان الرذيلة داخل شقته كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.





من ناحية أخرى أدلت الزوجة المتهمة بأقوالها خلال التحقيقات واعترفت بارتكابها الجريمة بالاتفاق مع عشيقها قائلة: "مكنتش بحب جوزى واتجوزته غصب عنى ومكنتش مرتاحة معاه" .





وقالت المتهمة " ياسمين . م " تزوجت من زوجى القتيل منذ 3 شهور وخلال هذه المدة وكل يوم فيه مشاكل وخناقات مشيرة إلى أنها كانت تحب شخصا آخر وعلى علاقة عاطفية به قبل زواجها من المتوفى.





وتابعت الزوجة: "تعرفت على عشيقى عن طريق "الفيس بوك" إلا أنه كان من محافظة أسيوط وكنت أقيم مع أسرتى بمحافظة الإسماعيلية ولم نتقابل خلال هذه المدة وبعد زواجى من القتيل في أغسطس الماضي عادت علاقتنا القديمة مرة أخرى حيث قام عشيقى بالاتصال بى وأخبرنى أنه في القاهرة ويريد أن يرانى وبالفعل تقابلنا خارج المنزل".





وأضافت: "تعددت اللقاءات بيننا حتى تقابلنا فى مسكن الزوجية في غياب زوجى الذى كان يعمل ممرضًا بأحد المستشفيات، قائلة: في ليلة الحادث عاد زوجي في غير وقته الذي يأتي فيه، فلم نشعر به عند دخوله الشقة وفتح باب حجرة النوم ليجدني في أحضان عشيقي فأسرع العشيق وقام بخنقه بشال كان يرتديه زوجي، ثم ضربه بقطعة حديد على رأسه وفارق الحياة





وتابعت :" هربنا إلى محافظة أسيوط محل إقامة المتهم الثاني، مضيفة: قتلناه خوفا من الفضيحة".





وكانت منطقة عزبة الأمير بالخصوص قد شهدت جريمة قتل بشعة حيث عثرت الأهالي على جثة مساعد تمريض بأحد المستشفيات، مقتولا داخل شقة بضربة بآلة حادة في رأسه بعد زواجه بثلاثة أشهر وتبين اختفاء زوجته.





وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من قسم الخصوص، بورود بلاغ من أهالي عزبة الأمير بالعثور على جثة شاب مقتولًا داخل شقته في ظروف غامضة، وتبين عدم تواجد زوجته بالشقة تم تشكل فريق بحث بإشراف اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائي وبرئاسة العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وشارك فيه العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي.





وكشفت تحريات المقدم محمود عادل رئيس مباحث قسم الخصوص أن المجني عليه يدعى " محمود ع.ب" 29 سنة مساعد تمريض ومتزوج منذ ثلاثة أشهر وتم العثور على الجثة مصابة بضربة آلة حادة في الرأس وملفوف حول العنق شال أبيض فيما لم يتم العثور على زوجة المتهم وتدعى "ياسمين. م" من مواليد محافظة الشرقية ومقيمة بالإسماعيلية.



