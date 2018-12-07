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رياضة

مانشستر يونايتد يغرى بوكيتينو بـ40 مليون إسترليني لخلافة مورينيو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:32 ص
صدى البلد
محمد سمير
يعيش مانشستر يونايتد، فترة صعبة مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد تدهور نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدمات الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، ليكون خليفة مورينيو في ملعب أولد ترافورد.

ولفتت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد على استعداد للدخول بقوة، من أجل التعاقد مع بوكيتينو، حتى لو اضطروا لدفع 40 مليون جنيه إسترليني، لاستقدام المدرب الأرجنتيني.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد قد يواجه منافسة من نظيره ريال مدريد، الذي يهتم كثيرًا باستقدام ماوريسيو بوكيتينو، رغم تعاقده مع سانتياجو سولاري.

وسيواجه دانيال ليفي، رئيس توتنهام، معركة قوية، من أجل الحفاظ على مدربه الأرجنتيني في الصيف المقبل.

يذكر أن بوكيتينو رفض الحصول على 15 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي، نظير تدريب ريال مدريد، بعد إقالة جولين لوبيتيجي.
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