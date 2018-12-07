سارة عصام لاعبة ستوك سيتى أفضل رياضية عربية فى 2018

توجت سارة عصام لاعبة المنتخب الوطنى لكرة القدم وفريق ستوك سيتي الإنجليزي للسيدات بجائزة أفضل رياضية عربية لعام 2018 والتي تقدمها مؤسسة لندن العربية.



وأعلنت مؤسسة لندن العربية أمس أسماء الفائزات بالمراكز الأولى فى كل المجالات حيث حصدت سارة عصام جائزة أفضل رياضية بعدما أصبحت أول محترفة مصرية وعربية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات.



وانتقلت سارة عصام صاحبة الـ19 عاما من وادي دجلة إلى ستوك سيتي في 2017.