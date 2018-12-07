غدا.. شباب الأهلي يواجه النجوم في بطولة الجمهورية

يواجه فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٧» ضيفه النجوم، غدا السبت، في مباراة تجمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الجمهورية للشباب.



ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على النجوم لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية، وانفراده بصدارة ترتيب الدوري، حيث يحتل المركز الأول برصيد ٣١ نقطة.



وفاز الأهلي في الجولة السابقة على مصر للمقاصة بهدف نظيف، ليوسع الفارق مع الفريق الفيومي إلى ٧ نقاط، حيث تجمد رصيد الأخير عند ٢٤ نقطة في المركز الثاني.



وفاز الأهلي هذا الموسم على الإسماعيلي ٥ – ١، وعلى المصري ٣ – ١، وعلى وادى دجلة ٦ – ١، وتعادل سلبيًا مع حرس الحدود، ثم فاز على الإنتاج الحربى ٤ – ١، وعلى الداخلية ٣ – صفر، وعلى الجونة ١ – صفر، وعلى بيراميدز ٢ – ١ ، وعلى بتروجت ٢ – ١، وعلى الاتحاد السكندري ٣ – ١، وأخيرًا على المقاصة ١ – صفر، مسجلًا ٣٠ هدفًا، بينما تلقت شباكه ٧ أهداف فقط.



ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ عادل عبد الرحمن مديرًا فنيًا، وكرم مرسي مدربًا عامًا، وياسر رجب مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مدرب حراس المرمى، أحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وطارق الباروكي مدرب الأحمال، ومحمد حسن مدرب التأهيل البدني.