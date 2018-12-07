خطيب الحرم المكي: العاقل من حفظ لسانه وعد كلامه من عمله.. فيديو

أوصى الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام، المسلمين بتقوى الله والعمل على الاقتداء بالصفوة من عباد الرحمن في ترك ما لا يعني من الأقوال والأعمال.





وأوضح «خياط» خلال إلقائه لخطبة الجمعة بالحرم المكي، أن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، مؤكدًا أنه على العاقل الذي يرجو الله والدار الآخرة أن يقبل على شأنه، حافظًا للسانه، بصيرًا بزمانه، وأن يعُد كلامه من عمله؛ فإن من عَدَّ كلامه من عمله قلَّ كلامه إلا فيما يعنيه.



