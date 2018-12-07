مساعد وزير الخارجية السابق: إفريقيا 2018 فرصة متميزة لاستكشاف ثروات القارة

قال السفير، فرغلي طه، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منتدى «إفريقيا 2018» الذي تنطلق فعالياته غدا السبت بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد فرصة متميزة لاستكشاف فرص الاستثمار واستغلال ثروات القارة السمراء.



وأضاف «طه» في تصريح لـ«صدى البلد» أن المنتدى يُعقد للسنة الثالثة على التوالي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظيم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الخارجية، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا - الكوميسا، لتطوير وضع فرص الاستثمار في إفريقيا واستكشاف فرص التبادل التجاري البيني بين دول إفريقيا.



وأكد أن المنتدى يعد فرصة للتشاور مع رجال الأعمال في الإطار الإفريقي للاستثمار في القارة السمراء، كما أنه تشجيع لرواد الأعمال من الشباب ؛ حيث من المقرر ان يُعقد على هامش المنتدى (يوم رواد الأعمال الشباب)، وكذلك لتمكين المرأة في إفريقيا، للمشاركة الفاعلة للاستثمار والأعمال والحوكمة، من خلال عقد يوم (تمكين المرأة الإفريقية).



وأوضح أن المنتدى يأتي في إطار جهود مصر الفاعلة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية في 2014، على الصعيد الإفريقي، خاصة مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019.



وأشار إلى انه سيعقب المنتدى عقد معرض للتجارة البينية بين دول إفريقيا عامة، سيتم خلاله عرض المنتجات الإفريقية وتسويقها والتشاور مع رجال الأعمال، وهو ما يعد وسيلة من أنجح الوسائل للتغلب على عقبات النقل، وكذلك فرصة متميزة لتسويق هذه المنتجات، لحين تمهيد طرق النقل البري والبحري والجوي بين دول القارة الإفريقية.



وتنطلق فعاليات منتدى إفريقيا 2018، تحت شعار "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي نحو تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" غدا السبت برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، وأبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا.



وتنظم الوكالة الإقليمية للاستثمار بمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، المنتدى، الذي يستمر يومين ويشارك فيه لفيف من الزعماء والقادة والرؤساء الأفارقة، من بينهم رؤساء زيمبابوى، وتوجو، والنيجر، ورواندا، إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال والقادة الحكوميين لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية الملحة التي تساهم في تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.



ويشارك عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، ويشارك أيضا ممثلون عن شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، كما يشارك أكثر من 800 شركة ومؤسسة دولية في المنتدى و120 متحدثا و90 دولة و3000 مشارك كما يعقد المنتدى 50 جلسة.