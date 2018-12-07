سعد بدير: شباب الوفد ينتمون إلى أعرق الأحزاب السياسية في العالم.. صور

وجه النائب الوفدي سعد بدير، الشكر للمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، على الاجتماع مع الشباب الذي يجعل كل وفدي فخور بشباب الوفد الواعي، مشيرا إلى أن الشارع المصري لا يعرف سوى حزب الوفد لذلك يجب على شباب الوفد أن يكون لديهم الثقة بالنفس لأنهم ينتمون إلي أعرق وأقدم الأحزاب السياسية وهو حزب الوفد حزب الوطنية المصرية.



وأضاف "بدير" خلال كلمته فى اجتماع اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد أن المستشار بهاء الدين أبوشقة قامة وقيمة كبيرة جدا وقائد قوي ويعمل من أجل بناء حزب قوي وهو يقف إلى جانب الجميع ويجب أن تكون تحركات شباب الوفد من هذا المنطلق.



وتابع: "أنا علي أتم الاستعداد في التعاون مع شباب الوفد في جميع المحافظات من أجل بناء حزب قوي ومن أجل عودة الوفد إلي الشارع المصري".

