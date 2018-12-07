عاصي الحلاني يطرح أغنية وطنية مطلع 2019

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر "تويتر" عن استعداد الفنان عاصي الحلاني لتقديم أغنية وطنية جديدة له من كلمات الشاعر السوري الراحل عمر الفرا، على أن يتم طرح الأغنية مطلع 2019.



وعلى جانب آخر، يترقب جمهور عاصي الحلاني بدء حفلته في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، الليلة، إذ وصل الحلاني إلى مقر الحفل وينتظر اعتلاء المسرح ولقاء جمهوره في حفل ساهر.



ومن المقرر أن يغني عاصي الحلاني خلال الحفل، نخبة من أروع أعماله الخاصة، القديمة والحديثة، منها: «جن جنوني، بحبّك وبغار، بالعربي أيقونة العرب، إني مارق يا طير، قولي جاي، ست الستات، القرار مالي صبر، متل الكذبة، قومي أرقصي لي بعد، الباب عم يبكي، يا ميما».



ومن جهة أخرى، يضع "الحلاني" اللمسات النهائية على أغنيات ألبومه الجديد لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ويضم ما يقرب من 12 أغنية، ويجمع عدة لهجات، منها المصرية واللبنانية.