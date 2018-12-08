البابا تواضروس: الصوم مناخ طيب لتوبة الإنسان وفحص الذات ونقاوة القلب

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أنه دشن 6 مذابح في كاتدرائية القديس الأنبا برسوم العريان بديره بمنطقة المعصرة، مقدما الشكر للأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة وللأباء الكهنة على المجهودات الكبيرة التى بذلوها.



وقال قداسة البابا تواضروس الثانى –في كلمته خلال قداس التدشين– إن الكنيسة والشعب القبطي يستعدون بالصوم لاستقبال ميلاد السيد المسيح، لافتا إلى أن الصوم مناخ طيب لتوبة الإنسان وفحص الذات ونقاوة القلب.



وأضاف أن الصوم ليس استبدال طعام بطعام آخر، ولكن الهدف الأول من الصيام هو الامتناع على الخطية والتوبة عنها، لافتا إلى أن الصوم هو تدريب لإرادة الإنسان من خلال انقطاع الانسان عن الطعام لفترة من الوقت ومن بعدها يتناول الشخص طعام نباتي، إلى جانب كونه فرصة لمراجعة النفس خاصة ونحن في نهاية العام.



وتابع قائلا: إن صوم الميلاد يتميز أيضا بالتسبيح من خلال سهرات شهر "كيهك" السابق لميلاد السيد المسيح، وأن هذه التسابيح تكون متركزة على شخصية السيدة العذراء مريم والتى من الممكن أن يتعلم منها الانسان مجموعة من الفضائل مثل "الاتضاع وخدمة الآخر والمحبة غير المشروطة".



وقام قداسة البابا بتدشين 6 مذابح إلى جانب عدد من الايقونات المذبح الأوسط باسم الأنبا برسوم العريان والمذبح البحري باسم القديس مارجرجس والمذبح القبلي باسم الشهيد ابوسيفين.