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بين الناس

مواطن لمحافظ كفر الشيخ: الحق الأراضى الزراعية من التعدى

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:57 ص
صدى البلد
منار نور
أرسل رجب محمد عبد الوهاب، رسالة لخدمة القراء التى يقدمها موقع "صدى البلد" يشتكي فيها من كثرة التعديات على الأراضى الزراعية بمحافظة كفر الشيخ والتى بلغ عددها 7 تعديات على قطعة أرض واحدة.

وأضاف عبد الوهاب من القاطنين بمنطقة شنو حوض بأن مجموعة من الناس قامت بإنشاء قواعد خرسانية وبناء سطح متكامل على الأراضى الزراعية بمساعد الوحدات المحلية بالحمراوى والجمعية الزراعية.

وناشد عبد الوهاب من محافظ كفر الشيخ التدخل لإنقاذ الأرض من التعدي .. قائلا : الحق الأراضى الزراعية من التعدى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو رقم الواتس 01006735360.
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