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رياضة

فوز يوفنتوس على إنتر ميلان يتصدر عناوين الصحف الإيطالية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:23 م
صدى البلد
أ ش أ
تصدر فوز فريق يوفنتوس، الليلة الماضية، على منافسه فريق إنتر ميلان في مباراة الديربي التي أقيمت بينهما على ملعب (اليانز) في تورينو - أمس - وابتعاد اليوفي بالقمة عناوين الصحف الإيطالية الصادرة اليوم السبت.

وقالت صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) في عنوانها الرئيسي "اليوفي يفوز على انتر ويبتعد بالقمة وانتر يضيع فرصته".. مضيفة "حامل اللقب يفوز بهدف للاشئ، وماندزوكيتش يسجل هدف الفوز الوحيد، والسيدة العجوز سجل رقما قياسيا في تصدر الدوريات الأوروبية، وانتر يضيع أخطر فرصة في الشوط الأول بعدما تصدى القائم لكرة جاليارديني".

كما نشرت الصحيفة تصريحات ماسيمليانى أليجري مدرب اليوفي الذي أكد أن فريقه أمامه طريق طويل لحسم اللقب.

وعلقت الصحيفة على مباريات اليوم قائلة إن نابولي أمامه فرصة لاستعادة التوازن، بينما روما يواجه الخطر أمام كالياري.

من جانبها، خرجت صحيفة (كورير ديلا سبورت) بعنوان يقول "اليوفي يسجل رقما قياسيا، وماندزوكيتش يسجل هدف الفوز على انتر، سباليتي مدرب انتر يسيطر على اللقاء لمدة ساعة وجاليارديني يسدد في القائم مضيعا أخطر فرصة لفريقه".

وأضافت "أليجري يجمع 43 نقطة متساويا مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبرشلونة".

وعن مباريات اليوم قالت "أنشيلوتي مدرب نابولي يختار تشكيلا هجوميا سعيا لإبقاء الفارق مع اليوفي 8 نقاط".

وكتبت صحيفة (توتوسبورت) عنوانا يقول "سوبر ماريو وسوبر انتر" في إشارة لماريو ماندزوكيتش صاحب هدف اليوفي في انتر.. مشيرة إلى أن ماندزوكيتش يسجل هدفه السابع في الدوري ويحقق الفوز لفريقه على انتر صاحب الأداء المتميز.. لافتة إلى أن الفريق حقق رقما قياسيا أوروبيا بتحقيق 14 فوزا في أول 15 مباراة.
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