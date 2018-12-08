مدبولي يشهد توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي بـ 148 مليون يورو لمصرف كتشنر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد التمويل الخاص بمشروع مصرف كيتشنر بقيمة إجمالية 148 مليون يورو المقدم من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وقام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسوما شكرباتى رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



ويهدف المشروع لتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل.



ويعد "كتشنر" أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 85 كيلو مترا، حيث يبدأ بمحافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقية المياه بالمصرف حوالي 11 مليون مواطن يسكنون بالمحافظات الثلاث.



وأصدر الرئيس تكليفات واضحة للحكومة بالعمل على حل هذه الأزمة وتوفير التمويلات اللازمة من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما عملت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مع هذه المؤسسات لحل هذه المشكلة فى أسرع وقت.



وأوضحت الوزيرة، أن المشروع سيقسم إلى 3 محاور هى صرف صحي مع وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبى، ومخلفات صلبة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، واعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته بين وزارة الموارد المائية والرى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.



وذكرت أن مشروع مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل في مصر يهدف من خلال الاستثمارات في ثلاثة محاور وهى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الاساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.

