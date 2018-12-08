ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي بـ 148 مليون يورو لمصرف كتشنر

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:09 م
الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
علياء فوزي - محمد يحيى
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد التمويل الخاص بمشروع مصرف كيتشنر بقيمة إجمالية 148 مليون يورو المقدم من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وقام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسوما شكرباتى رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويهدف المشروع لتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل.

ويعد "كتشنر" أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 85 كيلو مترا، حيث يبدأ بمحافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقية المياه بالمصرف حوالي 11 مليون مواطن يسكنون بالمحافظات الثلاث. 

وأصدر الرئيس تكليفات واضحة للحكومة بالعمل على حل هذه الأزمة وتوفير التمويلات اللازمة من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما عملت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مع هذه المؤسسات لحل هذه المشكلة فى أسرع وقت.

وأوضحت الوزيرة، أن المشروع سيقسم إلى 3 محاور هى صرف صحي مع وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبى، ومخلفات صلبة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، واعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته بين وزارة الموارد المائية والرى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وذكرت أن مشروع مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل في مصر يهدف من خلال الاستثمارات في ثلاثة محاور وهى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الاساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: إفريقيا مستقبل الاقتصاد العالمي.. فيديو

رشا مهدى فى جولة مع الأميرة هيفاء بالرياض .. صور

كبير الأثريين عن واقعة الأهرامات: ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.. فيديو

الإعدام لقاتل عروس بنها

هاتريك صلاح ينصر ليفربول على بورنموث بالدوري الإنجليزي..فيديو وصور

طريقة عمل المهروك المقلي اللذيذ في المنزل

في عيد ميلادها الـ37 ..مي كساب لم تتأثر باستايل أوكا

ملكة جمال بريطانيا تروي مأساة إجبارها على الزواج قاصر وإنجابها طفلة معاقة

25 سنة لـ قاتلة زوجها.. العروس بقرت بطنه بسكين بعد 4 أشهر من الزفاف

متظاهرو السترات الصفراء يستهدفون قصر الرئاسة والأمن يرد بقنابل الغاز ..فيديو وصور

تاريخ محمد صلاح مع الهاتريك.. الفرعون يبدع في تسجيل الأهداف بالثلاثة.. فيديو

شرطة السياحة والآثار: استعلام عن خدمات منطقة الأهرامات لبيان تسلل الدنماركي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

انطلاق احتفال الجامعة البريطانية في مصر بيوم العلم والمعرفة‎.. صور

أعمال سلب ونهب وخسائر فادحة بالممتلكات في الشانزليزيه.. صور

فيديو

موسى: السترات الصفراء ستتحكم في الانتخابات الفرنسية المقبلة..فيديو
أحمد موسى: خسائر فرنسا وصلت لـ 2.5 مليون يورو في يوم واحد .. فيديو
لفتة مميزة من محمد صلاح بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في المباراة.. فيديو
موسى: تراجع في شعبية ماكرون والسترات الصفراء تحظى بتأييد الفرنسيين
أحمد موسى: الأمور تتصاعد في فرنسا .. وماكرون هو الهدف .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟